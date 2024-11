Lucro das empresas financeiras do Estado sobe 65,8% à "boleia" da CGD

"A Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi a principal responsável por este desempenho positivo, beneficiando do aumento das taxas de juro e da consequente melhoria da sua margem financeira, o que resultou num crescimento de 448 milhões de euros no seu resultado líquido em comparação com o ano anterior ", lê-se no relatório sobre o Setor Empresarial do Estado 2022-2022 divulgado quarta-feira pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP).

As empresas financeiras do Estado lucraram 1.438 milhões de euros em 2023, mais 571 milhões face a 2022, destacando-se a Caixa Geral de Depósitos (CGD) como a "principal responsável" por este aumento, segundo o CFP.

Em 2023, as empresas financeiras do Setor Empresarial do Estado (SEE) distribuíram um total de 745 milhões de euros em dividendos (+364 milhões face a 2022), mas só três do total de sete entidades deste universo o fizeram: A CGD distribuiu 713 milhões de euros (incluindo a entrega da propriedade do edifício sede, avaliada em 361 milhões), a Parpública entregou 31 milhões e o Banco Português do Fomento (BPF) distribuiu 800 mil euros.

A CGD é a maior empresa financeira do SEE, ao concentrar mais de 60% do capital social e 98% dos trabalhadores, bem como a maioria do volume de negócios e do resultado líquido deste setor.

A Parpública é outra empresa relevante, com 1.960 milhões de euros de capital social integralmente realizado pelo Estado e participações em diversas sociedades não financeiras do SEE, como a AdP e a Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores (SIMAB).

Relativamente à fiscalização e controlo financeiro das entidades do SEE, o Conselho das Finanças Públicas nota que, à data de fecho do relatório quarta-feira divulgado, "uma parte considerável dos instrumentos de gestão de 2023 ainda não tinha sido aprovada pela tutela".

"Embora a prestação de informação sobre o SEE e a divulgação da relação do Estado com este setor na Conta Geral do Estado (CGE) tenham melhorado, ainda persistem limitações", sustenta, constatando que "ainda não existe a disponibilização e divulgação centralizada e oportuna de informação sobre as empresas do SEE".