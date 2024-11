Esforço financeiro líquido do Estado nas empresas públicas sobe 31,8% em 2023

O esforço financeiro líquido do Estado no setor público empresarial totalizou 4.721 milhões de euros em 2023, mais 31,8% do que em 2022, representando 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo um relatório do CFP.

"Comparado com 2022, o esforço financeiro líquido do Estado com o SEE [Setor Empresarial do Estado] aumentou 1.500 milhões de euros (+31,8%)", lê-se no relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) sobre o "Setor Empresarial do Estado 2022-2023", esta quarta-feira divulgado.

As despesas do Estado relacionadas com o Setor Empresarial do Estado totalizaram 5.523 milhões de euros em 2023, mais 1.689 milhões de euros do que em 2022, sendo 4.900 milhões de euros resultantes de dotações de capital e outros ativos financeiros.

Já as receitas do Estado provenientes de dividendos do SEE e do Banco de Portugal totalizaram 802 milhões de euros.

CP exigiu o maior esforço financeiro

De acordo com a entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral, tal como em anos anteriores, o setor das empresas públicas de transportes e armazenagem justificou a maior parte das despesas do Estado com o SEE: 4.200 milhões de euros, mais 1.700 milhões de euros do que em 2022.

Já as despesas com as EPE (Entidades Públicas Empresariais) integradas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) totalizaram 1.100 milhões de euros em 2023, tendo aumentado 44 milhões.