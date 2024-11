PRR. Bruxelas aprova desembolso a Portugal de 2,9 mil milhões de euros

A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira o desembolso de 2,9 mil milhões de euros a Portugal, no âmbito do quinto pagamento a título do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR).

O montante divide-se em 1,65 mil milhões de euros em subvenções e 1,25 mil milhões de euros em empréstimos e foi aprovado, segundo um comunicado, na sequência da avaliação positiva que o executivo comunitário fez do cumprimento, por Lisboa, dos 27 marcos e 15 metas requeridos.

A avaliação de Bruxelas é positiva, nomeadamente, no apoio ao acesso à habitação, tendo já sido entregues 1.500 casas a famílias elegíveis.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal abrange uma vasta gama de medidas de investimento e de reforma.

No total, o PRR será financiado em 22,2 mil milhões de euros (16,3 mil milhões de euros em subvenções e 5,9 mil milhões de euros em empréstimos).

O MRR é um instrumento temporário que constitui a peça central do NextGenerationEU - o plano da UE para sair mais forte e mais resiliente da crise causada pela pandemia da covid-19.