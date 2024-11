Aprovado lançamento do concurso para novo hospital do Seixal em 2025

O concurso para a construção de um novo hospital do Seixal vai ser lançado em 2025, segundo uma proposta do BE de alteração ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) hoje aprovada.

Neste segundo dia de votações na especialidade do OE2025, em que foram aprovadas várias propostas dos partidos da oposição, teve também "luz verde" uma iniciativa dos comunistas que pretende dar início, em 2025, aos procedimentos para a realização de obras de ampliação e modernização do hospital distrital Dr. José Maria Grande, em Portalegre.

Os comunistas tiveram ainda uma maioria de deputados a viabilizar propostas para o início dos procedimentos para a construção de novas residências para estudantes no Instituto Politécnico de Santarém e no Instituto Politécnico da Guarda.

Viabilizada foi ainda a proposta dos bloquistas que determina a criação, no primeiro trimestre de 2025, de balcões de informação e de mecanismos "online" dirigidos a micro e pequenas empresas para informação relativa à elaboração de candidaturas a programas de financiamento público, nacionais e comunitários.

Também a proposta da deputada única do PAN prevendo a aprovação, pelo Governo, em 2025, de um plano de ação para a implementação da Estratégia da União Europeia para os têxteis sustentáveis e circulares reuniu o voto favorável da maioria dos deputados. .