UTAO. Aumento das pensões proposto pelo PS custa mais do que o previsto

O aumento adicional das pensões proposto pelo PS custa 273,8 milhões de euros, superando em 8,8 milhões de euros o valor estimado pelos socialistas, segundo cálculos Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) divulgados este domingo.

Estes cálculos constam de um relatório elaborado pela UTAO que contempla também o custo associado a uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) apresentada pelo Chega, também com um aumento adicional das pensões face ao que decorre da lei, com os técnicos que prestam apoio ao parlamento a estimarem que, neste caso, o custo é de 328,6 milhões de euros.

Ambos os valores a que chegou a UTAO superam os que tinham sido indicados pelos partidos proponentes, com o PS a estimar que o custo da sua proposta de aumento adicional das pensões rondaria os 265 milhões de euros.

No caso do Chega, André Ventura referiu, no dia em que anunciou que o seu partido vai abster-se na votação da proposta dos socialistas (abrindo caminho para que esta seja viabilizada), que a sua proposta custa cerca de 317 ou 318 milhões de euros.

Em causa estão propostas de alteração OE2025 que preconizam, no caso do PS, um aumento adicional de 1,25 pontos percentuais para as pensões até três Indexantes de Apoios Sociais (IAS), e no do Chega, de 1,5 pontos percentuais além da atualização regular das pensões prevista na lei.