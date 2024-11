Ministro das Finanças espera que Trump "não lance uma nova vaga de tarifas"

O ministro das Finanças mostra-se expectante quanto à aplicação de taxas sobre as importações prometidas pelo Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.



Joaquim Miranda Sarmento afirmou que o "comércio internacional tem efeitos de eficiência e de riqueza nos países". "A nossa expetativa é que as relações económicas, sobretudo entre a Europa e os Estados Unidos, se mantenham como até agora", salientou.

Antes de um encontro, à porta fechada, na sede do PSD de Leiria, para falar sobre o Orçamento do Estado, o ministro considerou que as "tarifas sobre produtos importados atingem, do ponto de vista económico, os consumidores e, sobretudo os consumidores de menores rendimentos".

"Portanto, a minha expectativa é que os Estados Unidos não lancem uma nova vaga de tarifas e de protecionismo", reforçou Miranda Sarmento.

As exportações portuguesas para os Estados Unidos representam "sensivelmente 10% do total da exportação de bens" de Portugal. O governante reconhece que a confirmar-se o aumento de tarifas haverá impacto nas empresas, nomeadamente em alguns setores que são mais vulneráveis, como por exemplo, "o setor do papel, mas também o de componentes automóveis, entre outros".

"Como economista entendo que as tarifas são uma má política económica. Vamos aguardar para ver o que é que os Estados Unidos decidem", se a administração americana "avança para um plano de aumento das tarifas e em que valores".

Só depois de conhecer as decisões de Donald Trump é que o Governo português atuará "em conformidade".