​Web Summit. Um robot no Palco Central e um "casamento de conveniência"

Há alguns anos que não se via um robot no Palco Central da Web Summit, em Lisboa. Desta vez foi um humanoide que poderá ser o próximo colega de trabalho num armazém ou numa fábrica.



É o que prevê Peggy Johnson, presidente da empresa Agility Robotics, responsável pela produção do Digit, o robot que brilhou no palco.

À frente da máquina foi colocada uma mesa em cima da qual estavam várias peças de roupa e um cesto. O robot foi cumprindo as ordens que recebeu. “Digit, põe a t-shirt cinzenta no cesto; Digit, põe a camisola de riscas no cesto”.

Johnson diz que esta é uma demonstração, em pequena escala, do tipo de trabalho que os robots podem fazer e que os humanos já não querem fazer, referindo-se a “um milhão de vagas de emprego nos Estados Unidos para trabalhos mais pesados para as quais ninguém concorre”.

Depois desta demonstração, nota para a conferência de imprensa de Paddy Cosgrave. O fundador da Web Summit manifestou vontade que o evento continue “para sempre, em Lisboa”, mas vai revelando também que está em negociações para levar a cimeira da tecnologia para outras geografias.

Cosgrave revelou ainda que o evento está de boa saúde financeira, regista um aumento de receitas e lucros entre os quatro e os cinco milhões de euros.