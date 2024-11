Paddy Cosgrave espera que Web Summit fique em Lisboa "para sempre"

O presidente executivo (CEO) e fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, afirmou esta quarta-feira que a cimeira "combina perfeitamente com Lisboa" e que espera que fique na capital portuguesa "para sempre". Paddy Cosgrave falava na conferência de imprensa daquela que é considerada a maior conferência de tecnologias do mundo, no terceiro dia do evento, que termina em 14 de novembro. Em jeito de balanço, Cosgrave salientou que "nos últimos nove anos Lisboa transformou-se". E "a Web Summit, eu diria, desempenhou algum papel nisso. Acho que os ingredientes já estavam lá e, então, é incrível ter sido capaz de desempenhar (...) possivelmente um pequeno papel nisso", acrescentou.

O contrato fechado com o Estado português prevê a realização da cimeira em Lisboa até 2028. "No que diz respeito a 2028, quando pensamos em 2024, para mim em termos tecnológicos, 2028 é como se estivéssemos quase no próximo século", começou por dizer. No entanto, "a Web Summit combina perfeitamente com Lisboa, e espero que possamos (...) ficar aqui para sempre", acrescentou. Questionado sobre o que aprendeu no ano passado, período em que deixou a presidência executiva da Web Summit na sequência de comentários nas redes sociais sobre a atuação de Israel em Gaza após o ataque do Hamas, Cosgrave afirmou: "Deu-me uma grande oportunidade de realmente refletir sobre o que era, em última análise, a Web Summit". E "penso que fizemos as mudanças mais consideráveis na Web Summit numa década. Pude falar com muitos amigos que participam há anos, muitos participantes, e perceber realmente a essência do que é a Web Summit, que é ligar pessoas e ideias", referiu.