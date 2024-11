Montenegro na Web Summit anuncia um "ChatGPT à portuguesa"

O primeiro-ministro Luis Montenegro anunciou na abertura da Web Summit o lançamento de um "llm - large language model", no primeiro trimestre de 2025.

“No primeiro trimestre de 2025, vamos lançar um LLM [grande modelo de linguagem] português para inovarmos em português, preservando o nosso idioma e utilizando a nossa cultura ao serviço da inovação”, disse Montenegro.



De acordo com o primeiro-ministro a ferramenta vai dar "a cada aluno um tutor educativo de inteligência artificial adaptado aos nossos currículos" e um "acesso acesso aos serviços da administração pública de forma mais simples, direta e personalizada". Luís Montenegro sublinha ainda que as empresas passam a ter a "oportunidade de projetar os seus serviços numa era de inteligência artificial em português".

Depois de dar as boas-vindas em inglês, o primeiro-ministro discursou na MEO Arena em português para fazer o anúncio que quer dar espaço à língua portuguesa na área da inteligência artificial com o lançamento da ferramente que está relacionada com aplicações com o conhecido ChatGPT.

Na cimeira de tecnologia, Luís Montenegro colocou o combate à desinformação como prioritário assim como o investimento nas áreas da saúde, transição energética e educação. "Entre os desafios que enfrentamos, destaco a transição energética, oportunidades para todos no ensino, colocar a inteligência artificial ao serviço dos cuidados médicos de qualidade na saúde e na comunicação combater, com todas as armas, a manipulação e a desinformação", disse.

O primeiro-ministro destacou as mais valias de Portugal para as empresas como a "descida de impostos para pessoas e empresas", menos burocracia e as "políticas de estímulo para à investigação científica e inovação" que de acordo com Montenegro se traduz em "em desenvolvimento económico e empresarial".

Antes de Luis Montenegro, esteve no Palco Central da Web Summit o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que revelou que a fábrica de unicórnios, instalada em Lisboa, é casa para cerca de 70 empresas. O autarca de Lisboa sublinhou que em três anos já foi criado emprego para mais de 14 mil pessoas na capital. O autarca sublinhou que quer mais "unicórnios" em Lisboa.

No palco esteve também o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, de volta à liderança do evento.

"É muito bom estar de volta", disse o irlandês que destacou nesta edição a participação de mulheres. O fundador da cimeira realça que 44% dos participantes são mulheres.

[em atualização]