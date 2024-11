Ana Teresa Lehmann: "Se Portugal e a Europa se demitirem da transição industrial, seremos um museu"

A antiga secretária de Estado defende que Portugal pode "ter um papel de liderança em alguns nichos", fruto da "tradição industrial notável" que tem. Contudo, tem de responder ao "call to action" do relatório Draghi.

"O enquadramento não é fácil, a Europa é dependente de matérias primas básicas, temos um problema de afirmação política. Temos um problema de hiperfragmentação. Portugal replica estas debilidades: é fortemente dependente de fundos europeus, não fomos estratégicos a alocar esses fundos… Eu fui o último membro do Governo que tinha associada a palavra indústria. Temos um secretário de Estado do Turismo, mas não da indústria. Em Espanha costuma haver um ministro da Indústria", critica Lehmann para ilustrar que "há um problema de relevância institucional e política que depois é decantado em relevância económica".

Apesar dos "objetivos ambiciosos", a incapacidade de colocá-los em prática de forma sustentável e célere faz com que a Europa esteja a "perder terreno" para o "bulldozer" China e para os Estados Unidos, que "assentam num modelo de desenvolvimento com grandes empresas, que estão a ser os 'drivers' da transição tecnológica".

No painel "Portugal e a reindustrialização da Europa", da conferência "A Reindustrialização de Portugal" , organizada pela Renascença com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, esta segunda-feira, Ana Teresa Lehmann destaca que a posição da União Europa (UE) está "deveras enfraquecida em relação às novas tecnologias".

"Não tenho nada contra o Turismo, como componente de uma economia diversificada, mas sou contra apostarmos em setores que não são 'drivers' de inovação. Devíamos reposicionar as nossas políticas públicas na margem de manobra que ainda nos resta, depois de termos feito escolhas que não foram as mais avisadas, no âmbito dos não transacionáveis, no sentido de conferir essa dignidade ao setor da indústria transformadora. Em todos os países a indústria é um motor do crescimento económico e da inovação. Deveríamos apostar nisso. Apostar no tema da integração vertical da transformação digital da nossa economia, o tema da desburocratização, porque somos um país super burocratizado, não temos pessoas para trabalhar - como é possível que tenhamos a política de imigração que ainda temos?", questiona.

Problemas de burocracia e recursos humanos





Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), concorda na questão dos recursos humanos e, em particular, da migração: "A Europa não tem uma verdadeira política de imigração, não cria condições para acolher imigrantes, não tem uma política focada no acolhimento de imigrantes."

"Esse é hoje um dos grandes problemas que temos nas nossas empresas, a falta de recursos humanos. A Europa vai ter um problema terrível daqui a 20, 30 dias, com a demografia, o perfil demográfico que vai ter e a falta de recursos humanos que vai ter face a EUA e China, mas também a África, que vai crescer imenso e vai ganhar competitividade", adverte.

O presidente da AEP também considera que Portugal é um país excessivamente burocratizado. "Simplificar a relação do Estado com as empresas e os cidadãos" será uma das principais vias para a valorização da Indústria.

"Tem um custo enorme para o país, para o setor público, na atividade das empresas e na relação dos cidadãos com o Estado. A título de exemplo, as empresas gastam em média 242 horas a preencher declarações fiscais, anualmente. Num tecido empresarial esmagadoramente composto por empresas micro e PME's que têm até dez trabalhadores, veja-se o impacto que isto tem na produtividade. Temos cerca de 4200 taxas, taxinhas e impostos. Temos de simplificar tudo isto", assevera.