Marcelo espera que Moedas e Montenegro continuem a apoiar a Web Summit

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Paddy Cosgrave "trabalhou com diferentes autarcas" em Lisboa, antes "um autarca muito bom, um autarca de esquerda, que ajudou muito", Fernando Medina, do PS, e agora "um autarca de direita", Carlos Moedas, do PSD, sobre quem disse: "Esperemos que ajude muito".

O chefe de Estado discursava esta sexta-feira, em inglês, perante Paddy Cosgrave, cofundador e novamente presidente executivo da Web Summit, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, durante um encontro com "startups" portuguesas que vão participar nesta cimeira tecnológica, na próxima semana.

O Presidente da República elogiou Paddy Cosgrave por ter trazido a Web Summit para Lisboa e descreveu a primeira edição, realizada em 2016, como "uma espécie de surpresa", em que os dois eram vistos com estranheza: "Eles olhavam para nós como no jardim zoológico. Lá estão eles, aquele Presidente da República maluco, juntamente com o Paddy, quase uma dupla do "showbizz"".

"Então eles compreenderam, em 2018: ui, alguma coisa está a mudar, alguma coisa está evoluir na nossa economia, aos poucos. E depois em 2019 foi o "boom", antes da pandemia. Lisboa começou a ser o centro de tantas empresas, primeiro europeias, e depois transatlânticas e outras empresas vindas de outros continentes. Lisboa entrou na moda, e o Paddy ajudou", acrescentou.

Durante o seu discurso, o chefe de Estado fez um comentário sobre o tempo de mandato que lhe falta: "Estou quase a completar 10 anos de Presidente da República. Só falta um ano, ah, um ano e três meses. Eu conto todos os dias".

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu às "startups" portuguesas e incentivou-as a estarem em permanente mudança.