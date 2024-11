Lucros da EDP sobem 14% até setembro

O lucro da EDP subiu 14% para 1.083 milhões de euros até setembro, apoiado pela atividade no Brasil e a produção hídrica no mercado ibérico, segundo informou hoje a elétrica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O resultado líquido da EDP aumentou 14% nos primeiros nove meses de 2024, para 1.083 ME, suportado pelo bom desempenho da atividade de redes de eletricidade no Brasil assim como pela recuperação de produção hídrica no mercado ibérico, que mais do que compensaram os menores ganhos com rotação de ativos renováveis. O resultado líquido recorrente aumentou 7% para 1.095E", lê-se no relatório de contas.

Já a produção de energias renováveis aumentou 18%, sobretudo, diz a empresa, a energia hidrelétrica em Portugal (+66%) e eólica e solar nos EUA (+15%), o que compensou a queda dos preços grossistas de eletricidade na Europa e a forte redução da produção de eletricidade com base em combustíveis fósseis, "com as energias renováveis a representarem 97% da produção total de eletricidade nos primeiros nove meses de 2024, refletindo-se na redução de 73% nas emissões específicas de CO2".