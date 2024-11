Lucro da Air France-KLM cai 68% para 380 ME até setembro

A Air France-KLM registou um lucro de 380 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma quebra de 68% face ao período homólogo de 2023, anunciou esta quinta-feira o grupo franco-neerlandês em comunicado.

No terceiro trimestre, o resultado líquido baixou 16% para 780 milhões de euros.

Os Jogos Olímpicos, entre 26 de julho e 11 de agosto, acarretaram uma redução do tráfego internacional em direção a Paris e uma quebra das viagens a partir de França, o que resultou numa descida das receitas de 160 milhões de euros.

Excluindo este impacto, as receitas no terceiro trimestre teriam aumentado 1,4 %, assegurou a companhia aérea, citada pela agência EFE.

No terceiro trimestre, a Air France-KLM transportou 27,9 milhões de passageiros, 3,5% mais do que no mesmo período de 2023.

Nos nove primeiros meses do exercício, a subida foi de 4,6% para 74,5 milhões de passageiros.

Para o conjunto do ano 2024, o grupo (que inclui a companhia de baixo custo Transavia, além da Air France e da KLM) prevê aumentar a sua oferta em 4 % relativamente ao exercício anterior.

Para 2025, a empresa antecipa um impacto negativo no seu resultado de exploração de entre 90 e 170 milhões de euros devido ao aumento do imposto sobre os bilhetes de avião que está a ser debatido no Parlamento francês.

Além disso, o aumento de 41% da tarifa que cobra o aeroporto de Amsterdam Schiphol aos operadores a partir de abril de 2025 corresponderá a um custo entre 65 e 110 milhões de euros.