Atividade dos cruzeiros em Lisboa gerou 1.934 milhões de euros em 2023

A atividade dos cruzeiros em Lisboa teve um impacto total de 1.934 milhões de euros em 2023, representando 2,16% do Produto Interno Bruto (PIB) do turismo nacional, segundo um estudo divulgado esta terça-feira pelo Porto de Lisboa.

Os números divulgados pelo Porto de Lisboa, em comunicado, estão inscritos no estudo "Avaliação do Impacto Económico da Indústria de Cruzeiros em Lisboa 2023", realizado pela Nova SBE.

De acordo com o estudo, a atividade dos cruzeiros em Lisboa representou 0,3% do PIB nacional em 2023, tendo um impacto direto de 794 milhões de euros, mais 458 milhões de euros face aos 336 milhões de 2019.

Em termos de impactos totais (indireto+direto+induzido), o setor dos cruzeiros em Lisboa representou 2,16% do PIB do turismo nacional, gerando 1.934 milhões de euros e a criação de mais de 20 mil postos de trabalho.

"Cada navio de cruzeiro que faz escala no Porto de Lisboa contribui, em média, com 2,29 milhões de euros para o PIB, cria 59 postos de trabalho e gera 0,91 milhões de euros em receitas fiscais", lê-se na nota.

Ainda segundo o estudo, os passageiros de cruzeiros gastam em Lisboa, em média, 159 euros, o que representa um aumento face aos números apurados em 2022 e 2019.

O impacto da atividade económica dos cruzeiros fez-se sentir com maior incidência no setor do alojamento (142 milhões de euros), agências de viagens (112,8 milhões), venda a retalho (108,8 milhões), restauração (81,3 milhões) e transportes (79,6 milhões).