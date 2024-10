Volkswagen pode fechar pelo menos três fábricas na Alemanha

Pela primeira vez nos 87 anos de história da empresa, a Volkswagen vai encerrar pelo menos três fábricas na Alemanha. Entre as medidas para reduzir custos está também previsto o despedimento de milhares de trabalhadores, a redução em 10 por cento de todos os salários e o congelamento de aumentos salariais até 2026.

A informação está a ser avançada pela agência Reuters, que cita o conselho de trabalhadores e os chefes sindicais da empresa, que esta semana se reúnem com a administração do grupo.

"A gerência leva tudo isso muito a sério. Não se trata de barulho antes de mais uma ronda de negociação coletiva", referiu Daniela Cavallo, chefe do conselho de trabalhadores da Volkswagen, a centenas de funcionários na unidade de Wolfsburg.

"Este é o plano do maior grupo industrial da Alemanha para iniciar a liquidação no seu país de origem", referiu a dirigente sindical, numa altura de escalada no conflito entre os trabalhadores e a administração do grupo, que está sob forte pressão para cortar custos e permanecer competitivo à luz da procura mais fraca da China e da Europa.

Recorde-se que a Volkswagen surpreendeu os funcionários, no mês passado, quando disse que precisava de uma reestruturação profunda e estava a considerar cortes significativos de empregos, além do encerramento de fábricas na Alemanha.