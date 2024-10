Rui Rio. OE é “despesista”, Governo “vai dando para lá das possibilidades” e não incentiva à poupança

“A reabilitação de todos os bairros e a destruição daqueles mais problemáticos, designadamente o São João de Deus e o Bairro do Aleixo, permitiram durante muitos anos garantir a segurança urbana. Se aquilo não tem sido feito, a Área Metropolitana do Porto, e particularmente o Grande Porto, teria sido um foco brutal de insegurança”, diz.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença , que irá para o ar no sábado, o antigo líder do PSD recorda os anos que esteve ao comando da autarquia do Porto. Então, diz, uma das suas prioridades foi reabilitar os bairros sociais, justamente para evitar episódios como os que estão a ocorrer na capital.

“Nunca houve nos Orçamentos do PS, e aqui também não há, um forte incentivo à poupança. À poupança das famílias, das empresas e do Estado.”

Ao mesmo tempo, diagnostica um “enfraquecimento da autoridade”. “Não estou a dizer com isto que a autoridade tem de ser com o cassetete na mão, à pancada. Não. Digamos, o respeito que o cidadão antigamente tinha pela autoridade é hoje muito menor.”

“As alterações que este Governo agora aprovou não têm a ver com a rendibilidade do próprio certificado de aforro, não mexeu na taxa de juro. Podia e devia, sinceramente, é a minha opinião. Não percebi bem quando o Governo anterior e o dr. Fernando Medina reduziram daquela forma a remuneração dos certificados de aforro. Pensei, aliás, que este Governo ia dar um ajustamento para si e dava aí um empurrão aos certificados, que é um produto que as pessoas, que não estão bem dentro do campo do investimento, recorrem com facilidade. Essa é uma das medidas que podia ser tomada para o reforço da poupança”, diz.

Outro incentivo à poupança que Rui Rio sugere é o alívio da taxa liberatória de 28%, o IRC pago por aplicações financeiras.

Estes são excertos da entrevista de Rui Rio ao programa da Dúvidas Públicas, onde fala ainda das negociações para a viabilização do Orçamento do Estado, das metas económicas, da habitação, da TAP, de presidenciais e até das autárquicas.

Pode ouvir em antena este sábado, a partir do meio-dia, mas também em podcast ou em www.rr.pt.