Fábrica de calçado Sinovir fecha e deixa 80 pessoas sem emprego em Famalicão

A fábrica de calçado Sinovir, em Novais, Vila Nova de Famalicão, fechou portas, deixando cerca de 80 trabalhadores no desemprego, disse esta sexta-feira fonte sindical à Lusa.

Segundo Aida Sá, do Sindicato do Calçado, Malas e Afins, Componentes, Formas e Curtumes do Minho e Trás-os-Montes, a empresa alegou que começou a sentir dificuldades depois da pandemia de Covid-19, com consequente quebra de encomendas.

"Acabou por pedir a insolvência e fechou portas no final de setembro", referiu.

A sindicalista sublinhou que a empresa "deixou tudo pago" aos trabalhadores.

"Não há nada em atraso", apontou.

Os trabalhadores aguardam agora que lhes seja facultada a documentação necessária para poderem pedir o subsídio de desemprego.