A Stellantis vai continuar em Mangualde e não está prevista nenhuma alteração na sua operação.

É esta a resposta do Centro de Produção da empresa, depois das declarações do presidente executivo do grupo ter admitido o encerramento de fábricas na Europa. Em causa a concorrência chinesa, que afeta a produção.

Fonte da fábrica de Mangualde adiantou à Renascença que a unidade é responsável pela produção de carros elétricos. Nesse sentido, há garantia de continuidade.

Recorde-se que o presidente executivo da construtora automóvel Stellantis, Carlos Tavares, admitiu este domingo a possibilidade de virem a encerrar fábricas de montagem na Europa, na sequência da instalação de fabricantes chineses no continente.

"Fechar as fronteiras aos produtos chineses é uma armadilha. Eles vão contornar os obstáculos, investindo em fábricas na Europa que serão parcialmente financiadas por subsídios estatais, em países de baixo custo", declarou o empresário português, numa entrevista ao jornal francês Les Echos e citada pela agência France Presse.

Os veículos elétricos chineses vendidos na Europa terão de pagar impostos de importação até 45% a partir do final de outubro.

Alguns fabricantes chineses, incluindo a BYD, já anunciaram que vão abrir unidades na Europa para evitar estas sobretaxas, situação que pode ser encarada como uma ameaça para a Stellantis, admitiu Carlos Tavares. "Nada deve ser excluído. Se os chineses conquistarem 10% da quota de mercado na Europa no final da sua ofensiva isso significa que produzirão 1,5 milhões de automóveis. Isto representa sete fábricas de montagem. Os fabricantes europeus terão então de fechá-las ou transferi-las para os chineses", alertou.

A Volkswagen foi a primeira a ceder, ao mencionar o encerramento de fábricas na Alemanha.

"Da nossa parte não há motivos para aceitar uma quebra do nosso desempenho. Se os chineses progredirem na Europa, mesmo que mantenhamos o nosso ponto de equilíbrio abaixo do limiar de 50% de atividade", apontou.

Entretanto, o grupo já confirmou que Carlos Tavares, de 66 anos, se irá reformar em janeiro de 2026.

A Stellantis já tinha revisto significativamente em baixa as suas metas de margem para 2024, embora tivesse publicado margens superiores a 10% desde a sua criação em 2021.

"Se o contexto torna a concretização deste objetivo completamente estúpido, não nos vamos agarrar a ele a todo o custo", observou.

A Stellantis é um conglomerado multinacional de automóveis que resultou da fusão da Fiat Chrysler Automobiles com a francesa PSA Group.

Em Portugal, a Stellantis detém o Centro de Produção de Mangualde, no distrito de Viseu.

De acordo com o "site" da empresa, com cerca de 900 colaboradores divididos por três turnos, este centro produz uma média de 363 viaturas por dia.

O Centro de Produção de Mangualde foi a primeira fábrica de montagem de automóveis estabelecida em Portugal, em 1962. Já produziu mais de 1,5 milhões de veículos, de 24 modelos diferentes.