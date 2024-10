BCE anuncia descida das taxas de juro em 0,25 pontos percentuais

O Banco Central Europeu (BCE) cortou, esta quinta-feira, as taxas de juro diretoras em 0,25 pontos percentuais. É a terceira vez que o BCE reduz as taxas de juro em 2024, e a primeira vez em 13 anos que o faz em meses consecutivos.

As taxas de juro aplicáveis aos depósitos foi reduzida para 3,25%, com efeitos a partir de 23 de outubro. As taxas pagas pelos bancos por empréstimos junto do BCE, de operações principais de refinanciamento e de facilidade permanente de cedência de liquidez, vão descer para 3,40% e 3,65%, respetivamente.

No comunicado em que justifica a decisão, o BCE aponta que "o processo desinflacionista está bem encaminhado", e que "as perspetivas de inflação também são afetadas por recentes surpresas em baixa dos indicadores da atividade económica".

O principal mandato do BCE, atribuído pelos tratados europeus, é o de manter a estabilidade dos preços. O Conselho do BCE estabeleceu o objetivo de inflação a 2% no médio prazo para manter os preços estáveis.





