​ERSE propõe aumento de 2,1% no preço da eletricidade

O preço da eletricidade pode aumentar 2,1% no mercado regulado, a partir de janeiro do próximo ano.



A proposta foi anunciada esta terça-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A atualização de 2,1% na tarifa da eletricidade traduz-se num "aumento entre 0,65 e 1,63 euros na fatura mensal", sem contabilizar taxas e impostos, indica a ERSE, em comunicado.

"Com taxas e impostos, a fatura mensal apresentará reduções entre 0,82 e 0,88 euros no início do próximo ano, devido à alteração legislativa que aumenta o valor do consumo de energia sujeito à taxa reduzida de IVA", sublinha o regulador.