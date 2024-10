OE2025. ANAREC critica descongelamento da taxa de carbono

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, Estações de Serviço, Estacionamentos e Lavagens Automóveis (ANAREC) vê o descongelamento da taxa de carbono, medida prevista no Orçamento do Estado para 2025, como negativa, e alerta para um potencial aumento do preço dos combustíveis.

“É com profundo desagrado e crescente preocupação, que a ANAREC recebeu as notícias publicadas no dia de ontem, de que o Governo pretende continuar a descongelar a taxa de carbono, medida inscrita no Orçamento de Estado para 2025”, defende a ANAREC, num comunicado enviado às redações.

A subida da taxa de carbono “tem um forte impacto nos preços finais dos combustíveis que são pagos pelo consumidor final, arrecadando o Estado mais receita fiscal”, argumenta ainda.

Segundo a ANAREC, o aumento da taxa de carbono irá refletir-se com maior incidência no preço do GPL engarrafado, ou seja, no gás de botija.

A atual carga fiscal nos combustíveis representa 47% no preço final do gasóleo simples, e 52% no preço final da gasolina simples.

No comunicado, a ANAREC apela ao Governo para que reveja a sua posição quanto ao descongelamento da atualização da taxa de carbono.