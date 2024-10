Os preços dos combustíveis devem aumentar na próxima semana.

Tanto o gasóleo como a gasolina devem ficar 3 cêntimos mais caros a partir de segunda-feira.

As previsões são do Autmóvel Club de Portugal (ACP), com base em fontes da indústria.

Tratando-se de previsões, o preço dos combustíveis pode alterar até segunda-feira e é necessário sempre verificar no respetivo posto de abastecimento.