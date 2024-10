Administração da CP insiste na importância do Passe Ferroviário Verde e critica CT

O Conselho de Administração da CP -- Comboios de Portugal insistiu esta sexta-feira no valor do Passe Ferroviário Verde, criticando a posição da Comissão de Trabalhadores (CT) da empresa, que afirmou que o custo "não será suficiente para assegurar a oferta".

"Com a implementação do Passe Ferroviário Verde, estamos a reforçar o nosso compromisso com a mobilidade verde, incentivando cada vez mais cidadãos a optar pelo transporte ferroviário", refere a transportadora ferroviária num comunicado no qual que salientou o "impacto ambiental positivo" da medida.

O Governo anunciou a criação do Passe Ferroviário Verde, com o valor de 20 euros mensais, e que terá um custo estimado para o Estado de 18,9 milhões de euros.

Este valor foi criticado pela CT da CP, na terça-feira, que argumentou que poderá não ser suficiente para assegurar a oferta.

Hoje, em resposta ao órgão de representação dos trabalhadores, o Conselho de Administração da CP emitiu uma nota, assinada pelo seu presidente, Pedro Moreira, em que expressa a sua "surpresa e repúdio" com a posição da CT.

"O valor de 18,9 milhões de euros mencionado foi rigorosamente calculado pelos serviços comerciais e financeiros da CP, que trabalharam de forma dedicada para desenvolver este novo passe, de acordo com os melhores padrões de análise e planeamento", aponta a nota de esclarecimento.

De igual forma, a liderança da CP considera que "é inadmissível" que a CT venha a público "desrespeitar e pôr em causa a competência e o profissionalismo dos trabalhadores, passando um atestado de incompetência a todos os que se dedicaram a este projeto".

Apesar de insistir que é necessário reforçar o material circulante -- e remeteu para aquela que é "a maior aquisição de comboios da história da empresa" --, a CP sublinhou ainda que a disponibilidade do material circulante é hoje "significativamente maior do que há três anos", depois da reparação de dezenas de carruagens.

"Repudiamos veementemente as declarações da Comissão de Trabalhadores, que carecem de fundamento e revelam um desconhecimento profundo sobre as contas e operações da CP. As afirmações proferidas, ao tentarem descredibilizar a implementação do Passe Ferroviário Verde, não só desconsideram o trabalho de inúmeros colegas, como também passam uma imagem infundada de falta de profissionalismo e responsabilidade desta administração", defendeu a CP.