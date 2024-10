Lisboa, Porto, Braga e mais 10 cidades devem ter planos de mobilidade até 2027

A proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE 2025) pede a conclusão de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) até 2027 para várias zonas do país. O documento apresentado esta quinta-feira menciona as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, as quatro cidades do Quadrilátero do Minho e sete outras capitais de distrito.

As 11 cidades fora das duas áreas metropolitanas do país que são contempladas pela medida são Barcelos, Braga, Coimbra, Évora, Famalicão, Faro e Loulé (em conjunto), Funchal, Guimarães, Leiria, Ponta Delgada e Viseu.

O desenvolvimento destes Planos de Mobilidade Urbana Sustentável tinha sido incluído no anúncio do Pacote Mobilidade Verde, na passada sexta-feira. O Governo disse que vai apoiar, com 3 milhões de euros, os municípios, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas de Lisboa e Porto no desenvolvimento dos PMUS – sem especificar quais as outras cidades que precisavam de o fazer.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou ainda a publicação de um guia com orientações para a elaboração destes planos, de forma a "harmonizar os critérios todo o território e acelerar o seu desenvolvimento a nível nacional".