Governo espera 100 milhões de euros em multas da estrada

Entre as receitas públicas previstas no OE 2025, o Governo prevê receber mais de 100 milhões de euros em multas e infrações do Código da Estrada, um valor que, ainda assim, fica abaixo dos 124 milhões que o Governo do PS previa no OE para este ano.

Para comparação, até agosto deste ano foram cobrados 44,7 milhões de euros em multas do Código da Estrada, depois de receitas de 96 milhões de euros no ano de 2023, segundo a Síntese de Execução Orçamental disponível na página da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Além destas multas, o Governo prevê quase mais 150 milhões de euros noutros tipos de coimas e contraordenações.

Na lista de receitas, está ainda o valor que o Governo prevê receber no imposto de consumo sobre o tabaco (1,6 mil milhões de euros), o imposto sobre veículos (ISV, de 468 milhões), o imposto sobre bebidas alcoólicas (364 milhões de euros) ou o imposto sobre produtos petrolíferos (ISP, de 4,2 mil milhões de euros).

Em lotarias e imposto do jogo, o Governo prevê receitas de 230 milhões e 391 milhões de euros, respetivamente.