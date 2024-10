Ferrovia 2020. OE 2025 dá mais 314 milhões a projeto anunciado para 2021

No OE para 2024, o anterior Governo, de António Costa tinha previsto o investimento de 422 milhões de euros nos projetos do Ferrovia 2020 . Contudo, no documento apresentado esta quinta-feira pelo Governo de Luís Montenegro, apenas 323 milhões de euros surgem efetivamente dedicados neste ano à conclusão do programa de investimentos.

O Orçamento do Estado para 2025 (OE 2025) continua a incluir verbas para o Ferrovia 2020. A proposta do Governo, entregue esta terça-feira, prevê o investimento de 314 milhões de euros no programa de investimentos lançado em 2016 - que deveria ter ficado concluído no final de 2021.

Depois de fechar em abril de 2022 durante um período previsto de nove meses, o primeiro troço , entre Gouveia e Guarda, só vai reabrir em novembro deste ano – 23 meses depois do suposto. Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, anunciou ainda, no final de setembro, que a linha vai reabrir totalmente “até março do próximo ano”. O prazo original era o primeiro trimestre de 2020 .

Os atrasos do Ferrovia 2020 significam que há sete linhas que continuam com intervenções pelo menos em parte do trajeto . A Linha da Beira Alta continua quase totalmente encerrada.

Um ano depois, em novembro de 2021, o Acordo de Parceria do Portugal 2030 atirava uma nova data: o final de 2025 . Isto é: alguns projetos do Ferrovia 2020 estão a ser financiados com o Portugal 2030.

Lançado quando Pedro Marques era ministro do Planeamento e Infraestruturas, o Ferrovia 2020 tinha data de conclusão marcada para o último trimestre de 2021 . Em novembro de 2020, Pedro Nuno Santos, já ministro das Infraestruturas e Habitação, disse no Parlamento que as obras seriam concluídas até dezembro de 2023 , o prazo final do financiamento comunitário do programa.

A Linha do Norte, que tem sofrido com duas secções em obras durante o último ano, também já vê avanços. As obras de modernização entre Vila Nova de Gaia e Espinho, que começaram em julho de 2020, terminaram no final de agosto, deixando apenas a intervenção entre o Vale de Entroncamento e Santarém. A primeira obra devia ter terminado no terceiro trimestre de 2019; a outra, no segundo trimestre de 2020.

A Linha do Oeste está amputada desde abril de 2024, com o troço entre Meleças e Torres Vedras interdito. A obra começou em novembro de 2020, seguida da intervenção entre Torres Vedras e Caldas da Rainha em junho de 2022 – mas toda a obra devia ter acabado no terceiro trimestre de 2020. A conclusão está prevista para o final de 2024, segundo uma resposta da Infraestruturas de Portugal à Renascença em maio.

Na Linha do Douro, as obras previstas ainda nem começaram no troço entre Marco de Canaveses e Régua, mas a eletrificação devia ter ficado concluída no fim de 2019. O concurso lançado em junho de 2023 continua sem vencedor conhecido, e já é o segundo realizado para este troço. É o projeto com maior atraso no Ferrovia 2020.