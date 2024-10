Banco de Portugal revê em baixa crescimento para este ano e 2025

Banco de Portugal está mais pessimista, revê em baixa crescimento e apela à manutenção da descida da dívida.

Dias antes da apresentação do Orçamento do Estado para 2025, Mário Centeno corta as previsões de crescimento da economia para este ano e o próximo.

O Boletim Económico de outubro corrige o crescimento este ano, de 2% para 1,6%. Para 2025 passou de 2,3% para 2%.

As novas previsões representam uma revisão em baixa de 0,4 e 0,3 pontos percentuais para este ano e o próximo, respectivamente. Ainda assim, estão em linha com as projeções do Governo.

Esta correção em baixa do crescimento é justificada pelo menor contributo do investimento e das exportações, que estão a ser compensados parcialmente pelo consumo privado.

As famílias estão a gastar mais este ano e devem manter o ritmo no próximo, graças a uma evolução mais positiva do rendimento disponível, animado pelo forte desempenho do mercado de trabalho e das medidas políticas, como a redução do IRS.

Mário Centeno antecipa que até 2026 a economia vai manter uma orientação “expansionista”, mas pode vir a ser confrontada com a fatura no futuro.

Por isso, o Banco de Portugal apela ao governo para que mantenha uma política orçamental prudente, com a diminuição do rácio da dívida pública ao ritmo dos últimos anos.