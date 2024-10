Certificados de Aforro em competição com os depósitos bancários. O que muda?

Entraram esta segunda-feira em vigor novos limites que permitem colocar mais dinheiro em certificados de aforro. O Governo desta vez não mexeu nos juros, mas este produto de poupança do Estado já começa a ser mais atrativo que os depósitos bancários.



Quais são os novos limites?

Foi alargado o teto máximo de subscrição por aforrador. Na série F duplicou, de 50 mil para 100 mil euros. Quando acumuladas, as séries E com a F, os limites passam de 250 mil para 350 mil euros.

O governo reverteu a última alteração?

Em 2023, depois da procura por certificados de aforro ter disparado, o executivo de António Costa tinha limitado os montantes, mas também diminuiu a taxa de remuneração.

No diploma publicado em Diário da República, não há alterações nos juros, mas o Estado já começa a pagar mais do que os bancos.

Qual é a remuneração dos certificados de aforro?

Os certificados garantem uma taxa de juro de 2,5% à cabeça, que pode chegar no final do prazo aos 4,25%, com prémios de permanência.

Os depósitos bancários pagam o mesmo?

A tendência na banca é de descida dos juros pagos pelos depósitos, em linha com o Banco Central Europeu, que está também a descer as taxas de juro diretoras.

Há muitos bancos que ainda oferecem depósitos com remunerações acima de 2,5%, mas por tempo limitado e, normalmente, associadas a novas contas. A remuneração máxima que encontrámos ronda os 3,5%.

Onde podem ser subscritos os certificados de aforro?

Aos balcões dos CTT, na aplicação AforroNet ou no Banco de Investimento Global (BIG).

Está a aumentar a adesão à plataforma online?

Sim. Segundo os CTT, os aforradores na aplicação estão a aumentar mensalmente. Só o valor subscrito aumentou 58%, de agosto para setembro. Desde o lançamento, mais de 20 mil clientes já associaram as contas à APP e a 30 de setembro já tinham sido realizadas mais de 68 mil operações.

Há mais alterações aprovadas para os certificados de aforro?

O governo aprovou ainda o aumento, de 10 para 20 anos, do prazo de prescrição para a reclamação do investimento, em caso de morte do aforrador.

O executivo vai ainda esclarecer que tipo de entidades financeiras podem vender certificados de aforro e atualizar o modelo de subscrição de séries antigas.

Todas estas alterações ainda têm de ser publicadas em Diário da República, antes de entrarem em vigor.