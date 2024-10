​Portugal tem “potencial” para ser o centro do mundo nas ligações à net

Portugal tem potencial para ser o centro do mundo da conectividade de internet.



É no que acredita a DE-CIX, empresa alemã líder mundial no setor das ligações de internet neutras.

As principais figuras do setor estão reunidas em Lisboa na conferência Atlantic Convergence que começa esta terça-feira e prolonga-se até quinta-feira. Mais de 500 pessoas devem marcar presença no evento.

Ao largo da costa portuguesa estão amarrados vários cabos submarinos que garantem o tráfego de dados a nível mundial e Portugal tem vindo a crescer, por exemplo, na área dos centros de dados.

Em declarações à Renascença, Theresa Bobis, diretora regional da DE-CIX, diz que a posição geográfica de Portugal funciona como uma porta de entrada das Américas e de África e, por isso, Lisboa pode vir a alcançar um estatuto como Londres ou Paris.

“A posição geográfica de Portugal pode atrair mais investimento na construção de centros de dados, mais cabos submarinos, mais empresas a terem presença e construírem as suas infraestruturas digitais em Portugal”, assegura esta especialista, lembrando que esta é uma oportunidade para o país voltar a estar no centro do mundo, tal como aconteceu na época dos Descobrimentos.

Bobis vai mais longe e garante que na empresa acreditam “que a Península Ibérica tem potencial para estar ao nível de Frankfurt, Londres, Amsterdão e Paris, porque acreditamos que a rede, a infraestrutura digital, está pronta na Península Ibérica”.

Nestas declarações à Renascença, esta especialista diz acreditar que neste momento passem quase duas dezenas de cabos pla Península Ibérica e que ainda há espaço para mais.

“Até ao fim do ano/início de 2025 está previsto que mais três cabos cheguem à costa portuguesa”, revela.