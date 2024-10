Compre um boné e ajude a pagar um curso

A Nova SBE (School of Business and Economics) começou a vender 'merchandising' para financiar bolsas de estudo. A mais recente iniciativa solidária da Nova SBE “confirma o compromisso da Escola na promoção do talento e inclusão educativa”, refere a nota divulgada esta terça-feira.



O objetivo é alargar o programa de bolsas, que no último ano letivo garantiu 400 entradas na Nova SBE, entre licenciaturas e mestrados.

A nova linha de merchandising que é agora lançada visa “apoiar talento e promover a inclusão educativa”. O lucro reverte na totalidade para o financiamento do Programa de Bolsas.

Sweatshirts, bonés, sacos de pano, garrafas e blocos de notas. São alguns dos produtos que pode adquirir no campus da Nova SBE ou online, e ao mesmo tempo ajuda alguém a tirar um curso.

A Universidade promete “oportunidades educacionais de excelência a todos, independentemente da situação financeira”. Ninguém é excluído.

O Fundo de Bolsas da Nova SBE foi reforçado este ano, para 3,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 29% face ao último período homólogo (2,4 milhões de euros).

Segundo Pedro Oliveira, diretor da Nova SBE, “o fundo de bolsas é essencial para atrair e apoiar alunos de excelência académica, oferecendo-lhes a oportunidade de estudar numa das melhores escolas de economia e gestão do mundo, independentemente das suas condições financeiras”.

É mais uma iniciativa para “ajudar a transformar a vida de jovens talentos, apoiando-os no seu percurso para alcançar o seu máximo potencial académico e profissional”, acrescenta Pedro Oliveira.