"À 25.ª hora". Acaba-se o "folclore" e o "bom senso" viabiliza OE 2025

Questionado sobre um risco potencial de utilização indevida de dinheiros, tal como ficou comprovado com a reabilitação de habitações em Pedrógão Grande, Nuno Botelho reconhece que “ risco há sempre , mas estou convencido de que há fatores que nos levam a acreditar que as coisas podem ser diferentes”.

“Ainda esta semana ouvimos o autarca de Albergaria-a-Velha, que é do Partido Socialista, a dizer que já está a haver no terreno alguma resposta”, o que, para o empresário e jurista, contrasta com os acontecimentos após a tragédia de Pedrógão Grande, em 2017.

Noutro plano, Botelho elogia a rapidez com que o Governo se colocou no terreno para responder à calamidade dos incêndios.

O presidente da Associação Comercial do Porto acredita que “ vai mesmo haver Orçamento do Estado ” e que as trocas de acusações e de comunicados entre o Governo e o PS “ são folclore ”.

“Primeiro, trata-se de um fundo que depende única e exclusivamente do Governo; vai comparticipar a 100% as despesas de quem teve esses prejuízos e, finalmente, contrasta com Pedrógão na coordenação da resposta e na celeridade, porque, na semana imediatamente a seguir, o Governo já estava no terreno”, lembra.

Questionado objetivamente sobre a necessidade de mecanismos que garantam a transparência dos processos, Nuno Botelho acredita que estão reunidas as condições para que tudo corra com toda a normalidade.

Mas ressalva que, por vezes, “para ter a rapidez necessária, pode haver um caso ou outro em que as coisas não sejam corretas”, mas diz que “é preferível que isso aconteça num ou noutro caso – e assumo o que estou a dizer – do que ficarmos todos à espera e todos a ficarem penalizados em função de uma teia de burocracia”.

Por isso, a solução: "um Simplex para esta calamidade”.

Norte da semana

Maria Luís comissária europeia. "É bastante importante a questão dos Serviços Financeiros e as funções muito específicas na questão da União Bancária e do Mercado de Capitais. Um Mercado Comum de Capitais na União Europeia pode ser muito importante para robustecer a economia europeia. O facto de Maria Luís Albuquerque ficar com esta pasta é, de facto, a todos os títulos notável. Por outro lado, chamo a atenção para novos pelouros: Defesa, um sinal dos tempos; Habitação e Energia também merecem um destaque muito importante. E, finalmente, há um equilíbrio muito grande entre homens e mulheres. Por isso, temos todas as condições para ter uma nova Comissão Europeia que se imponha".

Desnorte da semana

Nova crise das dívidas públicas. “É assustador ver economias como, por exemplo, a francesa que atingiu os 110% do PIB e um défice acima dos 5%. Se a isso juntarmos a dívida dos Estados Unidos (120% do PIB), do Reino Unido (100% do PIB), da própria China (com uma dívida acima de 70% do PIB), os sinais são preocupantes e podem repercutir-se também em Portugal”.