OCDE revê em baixa crescimento do PIB da zona euro para 1,3% em 2025

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) manteve a previsão para o crescimento do PIB da zona euro em 2024 mas piorou para 2025, estimando agora que vai crescer 1,3%, nas projeções económicas divulgadas esta quat.

"O crescimento do PIB da zona euro é estimado em 0,7% em 2024 e 1,3% em 2025, com a atividade apoiada por uma recuperação dos rendimentos em termos reais e uma melhoria na disponibilidade de crédito", destaca a OCDE na atualização do Economic Outlook.

Neste documento, a OCDE tem apenas previsões para as maiores economias da área do euro, com destaque para a Alemanha, cujas estimativas para 2024 e para 2025 foram revistas em baixa, em 0,1 pontos percentuais (p.p.), para 0,1% e 1%, respetivamente.

Já para França, a OCDE reviu em alta em 0,4 p.p. o crescimento de 2024, para 1,1%, piorando em 0,1 p.p. a estimativa para 2025 para 1,2%.

A tendência foi a mesma para a economia italiana, que deverá crescer 0,8% em 2024 (mais 0,1 p.p. face à projeção de maio) e 1,1 em 2025 (menos 0,1 p.p.).

Já para Espanha, as perspetivas melhoram para ambos os anos: 2,8% este ano (uma revisão de 1 p.p.) e 2,2% no próximo (0,2 p.p. acima da previsão de maio).

Quanto à inflação, a OCDE projeta que esta vai atingir 2,4% em 2024 na zona euro, desacelerando no próximo ano para 2,1%, já próximo da meta do Banco Central Europeu (BCE).

Neste relatório, a OCDE deixa também a recomendação global de que "há espaço para reduzir as taxas de juro, mas a política monetária deve permanecer prudente".

"Nos Estados Unidos e na área do euro projeta-se que as taxas de juro diretoras diminuam mais 1,5 e 1,25 pontos percentuais, respetivamente, até ao final de 2025, aproximando-as de níveis neutros", sinaliza a organização.

A OCDE destaca ainda que "são necessárias ações orçamentais decisivas para garantir a sustentabilidade da dívida, preservar margem para os governos reagirem a choques futuros e gerar recursos para ajudar a enfrentar futuras pressões sobre despesas.

Previsão de PIB mundial melhora

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu em alta a previsão de crescimento do PIB mundial de 3,1% para 3,2% em 2024, mantendo a projeção de 3,2% para 2025.

"Prevê-se que o crescimento do PIB mundial estabilize em 3,2% em 2024 e 2025, com mais desinflação, melhoria dos rendimentos reais e uma política monetária menos restritiva em muitas economias a ajudar a sustentar a procura", sinaliza a OCDE no relatório.

A evolução da economia varia entre os vários países, ainda que o crescimento tenha "sido relativamente robusto em muitos países do G20, incluindo os Estados Unidos, Brasil, Índia, Indonésia e o Reino Unido".

Para os EUA, a previsão é de um crescimento de 2,6% em 2024 e 1,6% em 2025, uma desaceleração que será "atenuada pela flexibilização da política monetária".

Por outro lado, "os resultados permaneceram fracos em algumas economias, incluindo a Alemanha, e uma contração do PIB na Argentina", nota a organização.

Já a inflação deverá regressar à meta na maioria dos países do G20 até ao final de 2025, com a OCDE a projetar um abrandamento da inflação de 5,4% em 2024 para 3,3% em 2025 nas economias do G20. .

Ainda assim, são de ressalvar alguns riscos associados a estas previsões, nomeadamente as tensões geopolíticas e comerciais que podem "prejudicar investimentos e subir os preços de importação".