Governo quer aumentar salário mínimo para 870 euros

O Governo pretende fazer subir o valor do salário mínimo nacional para 870 euros. São mais 15 euros do que o valor inscrito no acordo de rendimentos, que previa um aumento dos atuais 820 euros para 855.

De acordo com várias fontes citadas pelos jornais Público e Diário de Notícias, estes 870 euros serão o ponto de partida para o encontro desta quarta-feira entre o Governo e os parceiros sociais.

Em junho, a ministra Maria do Rosário Ramalho deixou em aberto a possibilidade de rever as metas e ir além do acordo de rendimentos assinado em 2022.

Apesar desta subida estar acima do previsto, a UGT entende ser possível ir até aos 890 euros. Já a CGTP exige a fixação do salário mínimo nos 1.000 euros.

As remunerações do setor privado também deverão passar por esta reunião da concertação social. Em cima da mesa, estará um aumento de 4,7% no próximo ano, mantendo o referencial do acordo de rendimentos.