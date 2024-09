Taxas de juro descem nos EUA ao fim de quatro anos

A Reserva Federal norte-americana anunciou esta quarta-feira uma descida de 0,5 pontos percentuais nas taxas de juro.

É a primeira redução em mais de quatro anos e maior do que o esperado pelos analistas, invertendo uma tendência iniciada na pandemia para controlar a taxa de inflação.

"À luz do progresso na inflação e no equilíbrio dos riscos, o Comité decidiu reduzir o intervalo-alvo para a taxa dos fundos federais em 1/2 ponto percentual, para 4-3/4 [4,75%] a 5%", lê-se no comunicado da Fed, após a reunião de dois dias.

A Reserva Federal indica que "ao considerar ajustes adicionais ao intervalo-alvo para a taxa dos fundos federais, o Comité avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspetivas e o equilíbrio dos riscos".

Este é o primeiro corte da Fed desde que iniciou este ciclo de política monetária, na sequência da pandemia de covid-19, no qual subiu juros pela primeira vez em março de 2022 e aumentou as taxas diretoras por mais dez vezes, até julho de 2023.