IRS Jovem deixa contas públicas em défice em 2026, alerta Conselho das Finanças Públicas

Estas contas também não incluem as alterações ao regime de IRS Jovem , anunciadas pelo Governo de Luís Montenegro. Esta redução fiscal retira ao saldo orçamental três décimas de ponto percentual (p.p.), entre 2025 e 2028. Ou seja, com a aprovação do IRS jovem, em 2026 o país terá um défice de 0,2% .

A atualização das “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2024-2028”, publicada esta quinta-feira pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), revê em alta o saldo orçamental para este ano, para 0,7% do PIB, e diz que o excedente orçamental deverá manter-se até 2028 , ano em que prevê 0,4%. Esta redução do saldo é uma consequência das medidas já aprovadas.

“A desaceleração do crescimento dos preços será influenciada pela política monetária do BCE e pela diminuição das pressões inflacionistas associadas aos preços das matérias-primas energéticas e bens alimentares”, explica o relatório.

O gabinete de Nazaré Cabral projeta o abrandamento da economia este ano, de 2,3% para 1,8%, seguido de dois anos de crescimento acima dos 2%, impulsionado pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência (2,4% em 2025 e 2,1% em 2026). Em 2027, com o fim da bazuca europeia, é esperada uma travagem no investimento público, no consumo público e no próprio crescimento, que deverá ficar pelos 1,6%. No final do período, 2m 2028, já terá recuperado, para valores em torno dos 2%.

A dívida pública deverá diminuir para 78,3% do PIB em 2028, o que representa uma redução de 20,8 p.p. do PIB, face a 2023.

No mercado de trabalho, apesar do esperado abrandamento da economia, em 2024 deverá aumentar o ritmo de criação de emprego. O Conselho das Finanças justifica esta tendência com o “aumento da população ativa e da taxa de participação”. Ainda assim, numa alusão ao envelhecimento da população, o documento avisa que “as condicionantes demográficas deverão limitar o crescimento do emprego a médio prazo, projetando-se que tal resulte num crescimento nulo do emprego no final do horizonte de projeção”.

A taxa de desemprego deverá diminuir de 6,5% em 2024 para cerca de 6,0% em 2028.

Riscos e ameaças



O Conselho das Finanças Públicas alerta, mais uma vez, para o contexto externo de elevada incerteza em que são feitas estas projeções, que inclui “tensões geopolíticas relevantes, associadas à fragmentação do comércio mundial e a conflitos armados, o risco de volatilidade nos mercados financeiros, nomeadamente devido a uma evolução da inflação, e consequentemente da política monetária, diferente da antecipada, e, de forma mais gradual, os riscos associados às alterações climáticas e à degradação do capital natural”.

Por outro lado, a procura interna pode surpreender pela positiva, “num contexto de maior propensão ao consumo por parte das famílias, aliado a taxas de poupança elevadas, diminuições da taxa de juro, e medidas de política fiscal com impacto positivo sobre o rendimento”.

O CFP conclui, assim, que os riscos são “globalmente equilibrados, tanto para o crescimento como para a inflação”.

No entanto, admite que outros fatores podem afetar este cenário: a despesa pode estar subestimada, no que diz respeito ao pessoal e saúde; as grandes obras públicas, como o novo aeroporto de Lisboa, a linha de alta velocidade ou o Hospital Oriental de Lisboa também trazem incertezas, especialmente em termos de financiamento e partilha de riscos.

O gabinete de Nazaré Cabral sublinha ainda que estas projeções não têm em conta “pressões orçamentais adicionais na despesa com prestações sociais, saúde, defesa e segurança, em resposta à mitigação e adaptação às alterações climáticas, nem medidas de política económica não aprovadas nem suficientemente especificadas”.

Podem ainda alterar estas contas responsabilidades contingentes, como pedidos de reposição financeira em parcerias público-privadas e passivos de empresas públicas fora do perímetro orçamental. Mas um aumento da receita fiscal, dividendos não esperados ou menores encargos com juros podem equilibrar esta balança.