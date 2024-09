Revendedores de combustível apelam para que Governo abrande subida da taxa de carbono

A Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis (Anarec) apelou esta segunda-feira ao Governo para que reveja a sua posição quanto ao descongelamento da atualização da taxa de carbono, afirmando que não tem nada de "gradual".

"O Governo tem vindo constantemente a travar a descida do preço dos combustíveis, ao atualizar a taxa de carbono pela terceira vez, desde o dia 23 de agosto", referiu a associação, contabilizando um impacto acumulado de 7,5 cêntimos no preço do gasóleo e de 6,9 cêntimos no preço da gasolina.

Segundo a entidade, "o descongelamento da atualização da taxa de carbono, tem sido tudo menos feito de forma gradual, ao contrário do que resulta do diploma legal".

A Anarec disse que esta subida da taxa de carbono "tem um forte impacto nos preços finais dos combustíveis que são pagos pelo consumidor final, arrecadando o Estado mais receita fiscal", assegurando que as três atualizações "já resultam, em média, num impacto acumulado de 7,5 cêntimos no preço do gasóleo e de 6,9 cêntimos no preço da gasolina".

Além disso, destacou, a subida da taxa de carbono reflete-se "com maior incidência no preço do GPL engarrafado, ou seja, no gás de botija, que tem vindo a subir constantemente desde o dia 23 de agosto".

Para a associação, é importante que o consumidor final "perceba que este aumento de preços do GPL engarrafado está diretamente associado ao aumento da taxa de carbono".