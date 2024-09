Empresários esperam abrandamento dos aumentos salariais para 3,8% no próximo ano

O mercado de trabalho está menos dinâmico, segundo a última edição do "Total Compensation", um trabalho publicado esta quinta-feira pela Mercer Portugal, que identifica e analisa as principais tendências nas políticas de compensação e benefícios. De acordo com este estudo, que contou com a participação de 612 empresas responsáveis por quase 200 mil postos de trabalho, os patrões antecipam um “ligeiro abrandamento do salário médio” no próximo ano, mais de um terço conta manter os trabalhadores e outro terço ainda não decidiu se despede ou contrata. Para 2025, é projetado um incremento salarial médio de 3,8%, o que representa um ligeiro abrandamento face a 2024, ano em que os aumentos efetivos ficaram, em média, nos 4,4%, 0,2% acima do observado em 2023. No entanto, considerando entre outros fatores “os aumentos salariais mais competitivos, as taxas de rotatividade voluntária mais elevadas e a dinâmica de crescimento e contratação observados nos últimos anos, a variação salarial aumentou e os salários em Portugal cresceram cerca de 6% no último ano (o valor mais elevado dos últimos anos, incluindo 2019, em pré pandemia)”, defende Marta Dias, Líder de Remunerações da Mercer Portugal.

No geral, registaram-se aumentos salariais em todos os níveis funcionais, de 2023 para 2024 o crescimento salarial foi de 6,1% (que compara com os 5,3% no período homólogo). Nos níveis mais operacionais, as variações salariais chegaram este ano aos 8%, “muito impulsionados pelo crescimento do salário mínimo”, sublinha o estudo. Nos cargos de maior responsabilidade, este aumento ultrapassou os 10%. Para o próximo ano, “em resposta à desaceleração da inflação, as empresas estão a ajustar as suas perspetivas de incrementos salariais, mantendo-as ainda assim acima da inflação projetada para 2024/2025”. Marta Dias explica assim que, apesar de se esperar um abrandamento nos aumentos, 2025 deverá ficar marcado por “um novo aumento real do poder de compra dos colaboradores”. Empresas apostam em benefícios extra-salariais e flexíveis Segundo este estudo, uma em cada três empresas distribui benefícios extra-salariais, e em particular benefícios flexíveis, pelos trabalhadores. O seguro de saúde é a opção mais recorrente, é assegurado por 94% das empresas e 83% suporta totalmente os custos. Seguem-se o subsídio de refeição (90%) e viatura de serviço (89%), como os benefícios mais utilizados.