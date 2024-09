IRC. Governo aprova taxa mínima de 15% para multinacionais

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, esta quarta-feira, um novo regime de IRC para as multinacionais que operam em Portugal – medida que constava do programa eleitoral da Aliança Democrática.

As multinacionais vão passar a ser taxadas, ao nível do IRC, no mínimo em 15%. Medida resulta da transposição de uma diretiva europeia.

Em conferência de imprensa, António Leitão Amaro, ministro da Presidência, afirmou: “É justiça e equidade social, é permitir para o conjunto dos portugueses paguem menos impostos, que todos aqueles que podem, e ainda mais aqueles que podem mais, também paguem a sua parte.”

O governante defendeu ainda que, com esta medida, o Governo terá margem para baixar o IRC às empresas nacionais mais pequenas.

Acompanhado por Fernando Alexandre, ministro da Educação, Leitão Amaro revelou que o Governo aprovou também um conjunto de novas medidas para incentivar professores a dar aulas fora do seu local de residência.

