Governo sem proposta para aumento do salário mínimo

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social assegurou esta quarta-feira que o Governo ainda não tem "uma proposta" para o aumento do salário mínimo nacional e que ficaram acordadas "reuniões bilaterais" sobre essa matéria.

"Esta reunião correu bastante bem. Os parceiros sociais mantiveram o que já vinha de trás, ou seja, um grande espírito de abertura" sobre as matérias abordadas, "incluindo o salário mínimo" e o "nível dos salários em geral", afirmou Maria do Rosário Palma Ramalho, no final da reunião de Concertação Social, que decorreu hoje em Lisboa.

A ministra adiantou ainda que ficou acordado com os parceiros sociais que as reuniões continuariam "em sede bilateral" e que voltariam a reunir-se em sede de Concertação Social no "dia 25".

Questionada sobre uma eventual proposta do executivo para ir além do previsto do acordo de rendimentos e subir o salário mínimo nacional em 2025 para 860 euros, a ministra foi taxativa: "Esse valor é completamente especulativo", indicou, referindo que a proposta do Governo será negociada "com os parceiros" e só depois comunicada publicamente.

"A negociação é entre nós, portanto, não há propostas a não ser para os parceiros", indicou, frisando que "tudo está neste momento em aberto".