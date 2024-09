Taxa de inflação na OCDE cai para 5,4% em julho

A inflação no conjunto dos países membros OCDE desacelerou 0,2 pontos percentuais em julho, para 5,4%, face a igual mês do ano anterior, devido sobretudo à redução dos preços no consumidor na Turquia, anunciou esta quarta-feira a organização internacional.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que a Turquia foi o país membro com a inflação mais alta, com a taxa a situar-se em 61,8%.

A OCDE explica também que, sem o contributo da queda de 9,8 pontos observada na Turquia em julho, a taxa de inflação no conjunto destes países teria permanecido estável no mês analisado.

Dos 38 países da organização, a taxa de inflação aumentou em 17 países, desacelerou em 11 e manteve-se estável ou praticamente estável em 10.

A descida da inflação em Espanha (2,8%, menos 0,6 pontos percentuais que em junho) foi a quarta mais acentuada de todos os países membros, depois da Turquia, Dinamarca (0,7 pontos percentuais para 1,1%), Letónia (também 0,7 pontos percentuais para 0,7%) e Nova Zelândia (igualmente 0,7 pontos percentuais para 3,3%).

No conjunto da OCDE, os preços da energia tiveram um aumento homólogo de 3,3%, contra 2,3 % em junho, sendo que a subida dos preços da energia foi a mais elevada desde fevereiro de 2023.

A taxa de inflação subjacente, que exclui os elementos mais voláteis, a energia e os alimentos não processados, situou-se em 5,5% em julho, menos 0,4 pontos do que no mês anterior.