Fórum para a Competitividade volta a rever em baixa o crescimento para este ano

O Fórum para a Competitividade voltou esta terça-feira a rever em baixa o crescimento para este ano.

Segundo a nota publicada, é previsto que a economia cresça entre 1,5% e 2% em 2024, com o gabinete de estudos a admitir que o cenário poderá melhorar no próximo ano.

A economia pode beneficiar nos próximos meses com “algum alívio do IRS, o suplemento sobre as pensões a pagar em Outubro e sobretudo pela descida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu”. No entanto, “o enfraquecimento da conjuntura internacional e a incerteza associada à aprovação do Orçamento para 2025” são uma ameaça para o investimento.

Ainda assim, consideram que o eventual chumbo do Orçamento de Estado pode não determinar eleições antecipadas.

"Mesmo que o orçamento não seja aprovado e que seja necessário funcionar com duodécimos em 2025, não é evidente que isso redunde na convocação de eleições antecipadas, podendo haver acordos para questões muito específicas como os aumentos na função pública e a atualização das tabelas do IRS, como os socialistas já sinalizaram", refere o relatório.