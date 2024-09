Lufthansa quer negociar compra de 19,9% da TAP

A Lufthansa quer comprar 19,9% da TAP e o CEO da companhia aérea alemã está em Portugal para falar com o Governo.

Segundo o "Jornal de Negócios", Carsten Spohr vai encontrar-se com o ministro das Finanças e o ministro das Infraestruturas e Habitação.

O negócio pode estar avaliado entre 180 e 200 milhões de euros.

Já de acordo com o ECO, que cita fontes do processo, o Governo pretende acelerar a operação e estará a trabalhar para o lançamento formal do concurso ainda este ano.

Fonte do processo esclarece ao jornal digital que a reunião desta segunda-feira entre Executivo e o CEO da Lufthansa não servirá de negociação, mas apenas uma comunicação formal de interesse.



Parpública, empresa que detém o capital da TAP, ainda não fechou, sequer, a contratação de um assessor financeiro para avançar com o processo, e não terá sequer um mandato para a operação.