Governo ainda não decidiu como será vendida a TAP

O Governo recebeu, esta segunda-feira de manhã, o presidente da Lufthansa, Carsten Spohr. Foi um encontro de uma hora, com os ministros das Finanças e das Infraestruturas, onde a empresa alemã manifestou interesse na companhia portuguesa, pelas rotas da América Latina e de África.



Ao que a Renascença apurou, junto de fonte próxima do processo, não se falou em valores nem em modelos, até porque o modelo de privatização da TAP ainda não está definido. Falta decidir qual a percentagem a alienar da empresa e de que forma, por concurso público, em venda direta ou também em mercado de capitais.

Nesta fase, o executivo apenas decidiu os vetores do negócio, que incluem a manutenção do hub em Portugal.

Já tinham decorrido encontros preliminares, no âmbito do processo de privatização da TAP. Esta reunião decorreu a pedido da Lufthansa e o executivo pretende agora realizar encontros semelhantes com os restantes interessados: a Air France-KLM e o International Airlines Group (IAG), que detém a British Airways e a Iberia.

O Presidente da TAP, Luís Rodrigues, confirmou em julho que o processo de privatização iria avançar em breve, referindo mesmo que o ministro das Infraestruturas tinha anunciado para setembro novidades sobre a TAP. Ao que a Renascença apurou, não há qualquer prazo para a privatização.