Preços dos transportes aumentam com fim do apoio ao gasóleo profissional

Termina este sábado, 31 de agosto, o regime extraordinário criado em 2022 para compensar o setor dos transportes pela perda dos benefícios gerada pelo gasóleo profissional.

É uma consequência das descidas fiscais sobre os combustíveis, aprovadas pelo Governo para compensar a população pela subida dos preços, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Com a reposição do gasóleo profissional, estão reunidas as condições para retirar as ajudas extraordinárias, explica Pedro Polónio, presidente da Associação de Transportes Públicos de Mercadorias (Antram). “Uma vez que o Governo repôs, sobretudo ao longo de 2023, a tributação, o que foi reforçado no último fim de semana com o aumento de mais três cêntimos com o fim da recuperação da taxa de carbono, hoje o regime de gasóleo profissional já é operacional”, sublinha em declarações à Renascença.

Ainda assim, o regresso do regime normal não é tão vantajoso como era o regime extraordinário em vigor nos últimos dois anos, diz Pedro Polónio.

A reposição da normalidade “não deixa de causar alguma mossa”, implica uma perda de “cinco cêntimos por litro, que o setor terá de procurar acomodar com esta mudança de regime”, admite o presidente da Antram.

Questionado sobre de que forma será feita esta recuperação, Pedro Polónio diz que as empresas podem “ganhar algumas eficiências para acomodar esta situação”, mas será “muito difícil”. O mais natural será que “tenha algum impacto no preço dos transportes”.