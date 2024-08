​Inflação desce na zona euro e facilita novo corte nos juros

Agosto fecha com boas notícias para quem aguarda por uma nova descida nas taxas de juro. Depois de vários países da zona euro terem anunciado descidas na inflação, o Eurostat confirmou esta sexta-feira essa tendência.



Segundo a primeira estimativa do gabinete de estatística da União Europeia, os países que partilham o euro fecharam agosto com a inflação em 2,2%. Ou seja, os preços recuaram quatro décimas, dos 2,6% registados no mês anterior.

Hoje ficou também a saber-se que em Portugal a inflação recuou para 1,9% em agosto. É uma das oito economias do euro que já apresenta uma inflação abaixo do valor de referência de 2%.

Destaque ainda para a Alemanha, a maior economia europeia. Ontem, os mercados reagiram em alta com a descida da inflação no país para 1,9%, com o principal índice bolsista a fixar um novo máximo histórico.

No entanto, cinco Estados-membros ainda registam uma inflação acima de 3%.