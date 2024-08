Inflação desceu em agosto na Alemanha e em Espanha

Os preços na maior economia europeia desceram em agosto para 1,9% face ao mesmo mês de 2023. São menos 0,4 pontos percentuais do que em julho, segundo o instituto de estatística alemão.

“As pessoas voltaram a ter mais dinheiro nas suas carteiras”, afirmou o chanceler alemão Olaf Scholz, numa mensagem publicada na rede social X.



Esta descida coloca a inflação abaixo dos 2%, o valor de referência do Banco Central Europeu, e dá margem de manobra à autoridade monetária para voltar a descer os juros em setembro, depois do primeiro corte decidido em junho, de 25 pontos base.

A inflação também está em queda na Espanha. Esta quinta-feira, foi anunciado que os preços abrandaram, em agosto, para 2,2%, face a igual mês do ano anterior, e representa uma queda de 0,6 pontos percentuais em comparação com julho. Este é o valor mais baixo em um ano. Este alívio é explicado com a descida dos preços dos combustíveis.

Em reação a estes dados, a maioria das bolsas europeias fecharam em terreno positivo, com o índice alemão a registar um máximo histórico.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, tem remetido para setembro nova decisão sobre os juros, sempre com base nos dados disponíveis. Até ao momento, os indicadores que têm sido conhecidos, desde os salários à inflação anual dos estados-membros, dão luz verde a novo alívio sobre os juros.

O BCE reúne-se de 6 em 6 semanas para definir os juros na zona euro. O próximo encontro de governadores está marcado para 12 de setembro.