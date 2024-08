AforroNet. Quadro de vulnerabilidade no sistema pode motivar suspensão de acesso

O site AforroNet, da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), está indisponível há alguns dias. Na página é possível ler agora que estão a ser melhoradas "as condições de segurança do serviço", sem ser dada uma data prevista para a reposição do serviço.



À Renascença, José Tribolet, professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, explica que, devido à vulnerabilidade do sistema atual, é necessário garantir robustez na plataforma. "É um software já antigo e não tem acesso fácil a determinados dados e listas que hoje, com um software mais moderno, têm", explicou.

A suspensão da plataforma pode ter sido a "solução mais prática" na transição entre a situação atual e um futuro sistema mais moderno e robusto, afirmou o professor.



O professor acredita que a causa pode estar relacionada com a decisão da entidade de "adotar procedimentos de segurança que são, hoje em dia, correntes em sistemas bancários e de seguros de toda a área financeira." Como é o caso da dupla segurança, sistema que, na plataforma dos certificados de aforro, não existe.