João Duque: Apesar de alívio no IRS, receita das finanças públicas "está a correr bem"

Mesmo com novo alívio, a receita do IRS deve superar as previsões. Apesar já terem sido publicadas as novas tabelas de retenção, que vêm aliviar a carga fiscal aos portugueses, o Estado deve arrecadar mais 896 milhões de euros em impostos do que no ano passado.

O economista João Duque concorda que, ao que aparenta, a receita das finanças públicas "está a correr bem".

O comentador da Renascença sublinha que há um quadro de conforto nas contas públicas apesar do impacto do anunciado alívio no IRS.

"Aparentemente, o Governo está satisfeito com a execução orçamental. O ano tem um crescimento real. Não é nada do outro mundo, mas vai alimentando a economia e as finanças", refere.

Segundo dados avançados pelo "Jornal de Negócios", a previsão era que a receita de IRS caísse 0,4% em 2024, mas o valor já subia na ordem dos 5% em junho.

Entre as causas deve estar a baixa taxa de desemprego e as subidas salariais.

Ao mesmo tempo que a receita aumenta, também aumentam os gastos associados às medidas aprovadas no parlamento, mas o Governo garante que cumprirá com a meta do excedente orçamental entre os 0,2 e os 0,3%.