Estudo de passagens inferiores na Linha do Norte em Gaia não tem interessados

O concurso para o estudo de passagens inferiores na Aguda e Granja, em Vila Nova de Gaia, ficou deserto e a Infraestruturas de Portugal (IP) irá lançar um novo, disse esta segunda-feira fonte da empresa à Lusa. Em resposta a questões da Lusa, fonte oficial da IP disse que no concurso público lançado, quanto ao lote "que compreendia o desenvolvimento dos estudos de viabilidade para a construção das Passagens Inferiores Pedonais junto à estação da Granja e ao apeadeiro da Aguda, não foram apresentadas propostas". "Neste enquadramento, a IP irá avançar com o lançamento de um novo concurso, ajustando o procedimento de modo a estimular o interesse do mercado", refere a empresa. Em causa está o lançamento de concursos para a realização de estudos para supressão de passagens de nível, os quais foram adjudicados à empresa Profico, nos lotes 1 e 2 (supressão de quatro passagens de nível nas linhas do Minho, Beira Baixa e Beira Alta), mas não no lote das passagens de Aguda e Granja. Assim, as povoações daquelas localidades de Vila Nova de Gaia, que contestaram as passagens superiores pedonais instaladas pela IP no âmbito da renovação do troço da Linha do Norte, terão de esperar mais tempo para saber se é viável uma nova solução.

Na sequência de um protocolo de 2022 celebrado após protestos das populações contra as passagens superiores instaladas, em que as estruturas foram apelidadas de "mamarracho", "escarro arquitetónico" ou "muro de Berlim" pela população, a IP pôs a concurso estudo para as passagens inferiores por 50 mil euros. Os elevadores instalados têm sofrido avarias e as populações locais queixam-se de dificuldades na mobilidade devido às novas infraestruturas. "O estudo de viabilidade consistirá numa análise técnica para a identificação das várias soluções e quantificação das intervenções a realizar na envolvente da infraestrutura para desnivelamento, que permita a passagem de peões na estação de Granja e apeadeiro de Aguda", referiu fonte oficial da IP à Lusa no ano passado. As obras na Linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia, orçadas inicialmente em 55 milhões de euros, podem ficar cerca de 20 milhões de euros mais caras que o inicialmente previsto, segundo as revisões contratuais feitas.