​Corte no IRS vai custar 1.100 milhões aos cofres do Estado

A descida do IRS vai custar 1.100 milhões de euros entre 2024 e 2025, mais do dobro dos 463 milhões inicialmente previstos, segundo as estimativas do Governo.



Fonte governamental explica à Renascença que a diferença se prende com as medidas mais abrangentes, aprovadas pelo Parlamento, entre as quais, a atualização da dedução específica, a subida do mínimo de existência ou da dedução com a renda da casa.

No conjunto, adianta a mesma fonte, a agregação destas medidas fez disparar a fatura em 138% face à previsão inicial do executivo, de 463 milhões de euros.

Em declarações à Renascença, Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, não se mostra surpreendida com estas contas, devido ao efeito combinado de várias medidas fiscais aprovadas pela oposição na Assembleia da República.